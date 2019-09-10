Украина и НАТО договорились об активизации военной реформы

Представители Украины и НАТО обсудили дальнейшие пути сотрудничества, в частности, договорились о совместном реформировании украинской армии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Отмечается, что в ходе встречи вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрия Кулебы с представителями НАТО в Брюсселе стороны договорились активизировать деятельность Совместной рабочей группы Украина-НАТО по вопросам военной реформы, а также обменялись мнениями о возможных совместных действий, направленных на усиление безопасности в регионе Черного моря.

Кулеба также сообщил собеседникам из НАТО о разработке проекта новой Стратегии национальной безопасности Украины.

"Украина намерена представить этот документ союзникам с целью получения соответствующих рекомендаций и предложений", - говорится в сообщении.

Во время встреч стороны также договорились о продолжении практики совместной военной подготовки, включая стажировки военнослужащих военно-морских сил Украины на кораблях ВМС государств-членов НАТО.

Кроме того, стороны также обсудили вопросы подготовки визита Североатлантического совета НАТО в Украину в конце октября.

Напомним, украинские морпехи примут участие во второй части военных учений Platinum Eagle-2019, которые пройдут Румынии. Учения пройдут в рамках мероприятий по подготовке войск "Ротационных сил Черноморского региона".

Ранее РБК-Украина сообщало, что в учениях Rapid Trident-2019 примут участие 3,6 тыс. украинских военных. Согласно сценарию, украинские воины и воинские подразделения стран-партнеров будут учиться противодействовать вооруженной агрессии в условиях гибридной войны.