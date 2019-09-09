Украинские морпехи примут участие в военных учениях в Румынии

Фото: украинские морпехи (mil.gov.ua)

Учения пройдут на полигоне "Бадабаг" с 10 по 20 сентября

Украинские морские пехотинцы в Румынии примут участие во второй части учений Platinum Eagle-2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Сообщается, что учения пройдут с 10 по 20 сентября на полигоне "Бадабаг". Учения проходят в рамках мероприятий по подготовке войск "Ротационных сил Черноморского региона".

"Во время учений предусмотрено проведение дневных боевых стрельб с использованием стрелкового оружия, а также отработка элементов маневрирования и контратаки в составе многонациональной батальонной тактической группы", - говорится в сообщении.

Участие в Platinum Eagle-2019 примут военные из 6 стран - Болгарии, Грузии, Молдовы, Румынии, США и Украины. В целом в учениях будут участвовать 300 военнослужащих.

Напомним, первая часть учений Platinum Eagle-2019 с участием украинских морпехов прошла в Румынии в марте месяце.

Также РБК-Украина сообщало, что 3 сентября в Румынии стартовали украино-румынские военно-морские учения Риверайн-2019. Учения проходили на реке Дунай по стандартам НАТО.