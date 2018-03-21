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Украина и НАТО договорились об активизации развития Сил спецопераций ВСУ

НовостиПолитика    21.03.2018 - 12:08
Фото: Виктор Муженко (wikipedia.org)
Фото: Виктор Муженко (wikipedia.org)

Силы специальных операций ВСУ будут совместимыми с Силами спецопераций НАТО

НАТО будет принимать участие в развитии украинских сил Специальных операций. Об этом в Twitter сообщил начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

Так, Муженко сообщил, что договорился с командующим Сил спецопераций НАТО, вице-адмиралом Коленом Килрейном об активизации деятельность по дальнейшему развитию отечественных Сил спецопераций.

"Силы специальных операций ВСУ будут совместимыми с Силами спецопераций НАТО. Договорились активизировать деятельность по дальнейшему развитию отечественных ССО с командующим ССО Североатлантического Альянса, вице-адмиралом Коленом Килрейном", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2020 году Силы специальных операций Вооруженных сил Украины могут войти в состав Сил быстрого реагирования Североатлантического Альянса (НАТО).

Отметим, 3 марта президент Украины Петр Порошенко утвердил тайное положение о Силах спецопераций ВСУ.

На Донбассе ранения получил один украинский военный, - штаб АТО Наев заверил, что подготовит ВСУ к полному освобождению оккупированных территорий
Теги: НАТО, Вооруженные силы Украины, Виктор Муженко
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