Украина и НАТО договорились об активизации развития Сил спецопераций ВСУ

Силы специальных операций ВСУ будут совместимыми с Силами спецопераций НАТО
НАТО будет принимать участие в развитии украинских сил Специальных операций. Об этом в Twitter сообщил начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.
Так, Муженко сообщил, что договорился с командующим Сил спецопераций НАТО, вице-адмиралом Коленом Килрейном об активизации деятельность по дальнейшему развитию отечественных Сил спецопераций.
"Силы специальных операций ВСУ будут совместимыми с Силами спецопераций НАТО. Договорились активизировать деятельность по дальнейшему развитию отечественных ССО с командующим ССО Североатлантического Альянса, вице-адмиралом Коленом Килрейном", - написал он.
Сили спеціальних операцій #ЗСУ будуть сумісними із #NATO SOF— Viktor Muzhenko (@VikMuzhenko) March 21, 2018
Домовилися активізувати діяльність з подальшого розвитку вітчизняних #ССО з командувачем #ССО Північноатлантичного Альянсу віце-адміралом Коліном КІЛРЕЙНОМ (Vice Admiral Colin J. Kilrain) @NATO_SOF pic.twitter.com/ukGPCc6IEV
Напомним, ранее сообщалось, что в 2020 году Силы специальных операций Вооруженных сил Украины могут войти в состав Сил быстрого реагирования Североатлантического Альянса (НАТО).
Отметим, 3 марта президент Украины Петр Порошенко утвердил тайное положение о Силах спецопераций ВСУ.