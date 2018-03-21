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Україна та НАТО домовилися про активізацію розвитку Сил спецоперацій ЗСУ

НовиниПолітика    21.03.2018 - 12:08
Фото: Віктор Муженко (wikipedia.org)
Фото: Віктор Муженко (wikipedia.org)

Сили спеціальних операцій ЗСУ будуть сумісними із Силами спецоперацій НАТО

НАТО братиме участь у розвитку українських сил Спеціальних операцій. Про це у Twitter повідомив начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко.

Так, Муженко повідомив, що домовився з командувачем Сил спецоперацій НАТО, віце-адміралом Коліном Кілрейном про активізацію діяльність з подальшого розвитку вітчизняних Сил спецоперацій. 

"Сили спеціальних операцій ЗСУ будуть сумісними із Силами спецоперацій НАТО. Домовилися активізувати діяльність з подальшого розвитку вітчизняних ССО з командувачем ССО Північноатлантичного Альянсу, віце-адміралом Коліном Кілрейном", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 2020 році Сили спеціальних операцій Збройних сил України можуть увійти до Сил швидкого реагування Північноатлантичного Альянсу (НАТО). 

Зазначимо, 3 березня президент України Петро Порошенко затвердив таємне положення про Сили спецоперацій ЗСУ.

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Теги: НАТО, Збройні сили України, Виктор Муженко
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