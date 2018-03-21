Україна та НАТО домовилися про активізацію розвитку Сил спецоперацій ЗСУ

Сили спеціальних операцій ЗСУ будуть сумісними із Силами спецоперацій НАТО
НАТО братиме участь у розвитку українських сил Спеціальних операцій. Про це у Twitter повідомив начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко.
Так, Муженко повідомив, що домовився з командувачем Сил спецоперацій НАТО, віце-адміралом Коліном Кілрейном про активізацію діяльність з подальшого розвитку вітчизняних Сил спецоперацій.
"Сили спеціальних операцій ЗСУ будуть сумісними із Силами спецоперацій НАТО. Домовилися активізувати діяльність з подальшого розвитку вітчизняних ССО з командувачем ССО Північноатлантичного Альянсу, віце-адміралом Коліном Кілрейном", - написав він.
Сили спеціальних операцій #ЗСУ будуть сумісними із #NATO SOF— Viktor Muzhenko (@VikMuzhenko) March 21, 2018
Домовилися активізувати діяльність з подальшого розвитку вітчизняних #ССО з командувачем #ССО Північноатлантичного Альянсу віце-адміралом Коліном КІЛРЕЙНОМ (Vice Admiral Colin J. Kilrain) @NATO_SOF pic.twitter.com/ukGPCc6IEV
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 2020 році Сили спеціальних операцій Збройних сил України можуть увійти до Сил швидкого реагування Північноатлантичного Альянсу (НАТО).
Зазначимо, 3 березня президент України Петро Порошенко затвердив таємне положення про Сили спецоперацій ЗСУ.