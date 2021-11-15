Украина настаивает на возобновлении работы в Нормандском формате без предварительных условий, - Кулеба

"В конце дня проведу отдельные переговоры с министрами иностранных дел Германии и Франции для активизации работы в Нормандском формате", - подчеркнул глава МИД Украины.

Он также отметил, что 15 ноября ожидается насыщенный рабочий день в Брюсселе. Впереди восемь переговоров: встречи с руководством НАТО, министрами иностранных дел отдельных стран ЕС, министрами Ассоциированного трио, а также заседания глав МИД Евросоюза и Восточного партнерства, общение с журналистами.

"Ситуация безопасности требует такого количества переговоров. Именно столь высокая дипломатическая активность помогла снизить напряжение весной 2021 года. Безопасность страны и граждан, противодействие российской агрессии, укрепление отношений со стратегическими партнерами - все это приоритетные задачи Стратегии внешнеполитической деятельности Украины", - написал Кулеба.

По его словам, Россия продолжает дестабилизировать ситуацию безопасности вдоль нашей границы, в более широком Черноморском регионе и на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма. Нарушение режима прекращения огня на Донбассе, перемещение войск, газовый шантаж, пропаганда, искусственно созданный миграционный кризис в Беларуси - все это элементы нового этапа гибридной агрессии РФ против Европы.

"Мы работаем с партнерами для минимизации рисков и противодействия угрозам со стороны РФ", - подчеркнул украинский министр.