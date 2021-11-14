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Кулеба накануне саммита министров ЕС созвонился с Боррелем: о чем говорили

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Киев, Воскресенье 14 ноября 2021 12:54
Кулеба накануне саммита министров ЕС созвонился с Боррелем: о чем говорили Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем. Разговор состоялся накануне саммита глав МИД стран Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.

Сообщается, что глава украинской дипломатии рассказал Боррелю о ситуации с безопасностью на Донбассе, в Крыму и вдоль украинских границ.

"Министр отметил деструктивный подход Российской Федерации к переговорам в нормандском формате и призвал Евросоюз принять политические и другие меры для сдерживания России от дальнейших агрессивных действий", - говорится в сообщении.

Также Боррель заверил, что ЕС поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах.

Напомним, ранее сообщалось, что Кулеба примет участие в саммите министров ЕС, который пройдет завтра, 15 ноября.

На полях саммита у него запланированы и другие встречи, в том числе главами МИД Германии и Франции.

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Евросоюз Дмитрий Кулеба
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