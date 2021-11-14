Кулеба накануне саммита министров ЕС созвонился с Боррелем: о чем говорили

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.

Сообщается, что глава украинской дипломатии рассказал Боррелю о ситуации с безопасностью на Донбассе, в Крыму и вдоль украинских границ.

"Министр отметил деструктивный подход Российской Федерации к переговорам в нормандском формате и призвал Евросоюз принять политические и другие меры для сдерживания России от дальнейших агрессивных действий", - говорится в сообщении.

Также Боррель заверил, что ЕС поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах.