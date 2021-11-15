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Україна наполягає на поновленні роботи у Нормандському форматі без попередніх умов, - Кулеба

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Україна, Понеділок 15 листопада 2021 10:07
Україна наполягає на поновленні роботи у Нормандському форматі без попередніх умов, - Кулеба Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів про роботу у Нормандському форматі (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Іванна Шовкун

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, Україна наполягає на поновленні роботи в Нормандському форматі без попередніх умов. Однак Росія гальмує переговорний процес, уникаючи зустрічей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Кулеби у Facebook.

"Наприкінці дня проведу окремі переговори з міністрами закордонних справ Німеччини та Франції для активізації роботи у Нормандському форматі", - наголосив глава МЗС України.

Він також зазначив, що 15 листопада очікується насичений робочий день у Брюсселі. Поперед вісім переговорів: зустрічі з керівництвом НАТО, міністрами закордонних справ окремих країн ЄС, міністрами Асоційованого тріо, а також засідання глав МЗС Євросоюзу та Східного партнерства, спілкування з журналістами.

"Ситуація безпеки вимагає такої кількості переговорів. Саме така висока дипломатична активність допомогла знизити напругу навесні 2021 року. Безпека країни та громадян, протидія російській агресії, зміцнення відносин зі стратегічними партнерами - все це пріоритетні завдання Стратегії зовнішньополітичної діяльності України", - написав Кулеба.

За його словами, Росія продовжує дестабілізувати ситуацію безпеки вздовж нашого кордону, у ширшому Чорноморському регіоні та на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму. Порушення режиму припинення вогню на Донбасі, переміщення військ, газовий шантаж, пропаганда, штучно створена міграційна криза в Білорусі - все це елементи нового етапу гібридної агресії РФ проти Європи.

"Ми працюємо з партнерами для мінімізації ризиків та протидії загрозам з боку РФ", - наголосив український міністр.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем. Розмова відбулася напередодні саміту глав МЗС країн Євросоюзу.

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