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Украина настаивает на системе гарантий безопасности, - Подоляк

Фото: Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что одним из ключевых элементов переговоров по завершению войны, начатой РФ против Украины, является создание системы четких и надежных гарантий безопасности для страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Украина настаивает на системе гарантий безопасности, в которую войдут страны, готовые предоставить эти гарантии, в том числе и в военном смысле. От этого зависит многое другое", - подчеркнул Подоляк, добавив, что такая система гарантий невозможна без участия, прежде всего, США.

Он отметил, что в переговорах с РФ есть определенный прогресс в рабочих подгруппах, но в целом продвижение пока не такое, как хотелось бы украинской стороне.

По его словам, для Украины чрезвычайно важен вопрос территориальной целостности. Поэтому такой сложный вопрос, как будущее временно оккупированного Крыма и ОРДЛО, должны решать только президенты Украины и России.

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Ирина ПодолякВойна России против Украины