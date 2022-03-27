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Україна наполягає на системі гарантій безпеки, - Подоляк

Фото: Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що одним з ключових елементів переговорів щодо завершення війни, розпочатої РФ проти України, є створення системи чітких і надійних гарантій безпеки для країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Україна наполягає на системі гарантій безпеки, до якої увійдуть країни, готові надати ці гарантії, в тому числі і у військовому сенсі. Від цього залежить багато іншого", - підкреслив Подоляк, додавши, що така система гарантій неможлива без участі, перш за все, США.

Він зазначив, що в переговорах з РФ є певний прогрес у робочих підгрупах, але в цілому просування поки не таке, як хотілося б українській стороні.

За його словами, для України надзвичайно важливе питання територіальної цілісності. Тому таке складне питання, як майбутнє тимчасово окупованого Криму і ОРДЛО, повинні вирішувати тільки президенти України і Росії.

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