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Украина настаивает на допуске ко всем заложникам омбудсмена и представителей Красного Креста

НовостиПолитика    18.06.2018 - 13:03
Фото: Ирина Геращенко (facebook.com/iryna.gerashchenko)
Фото: Ирина Геращенко (facebook.com/iryna.gerashchenko)

Несмотря на высокие договоренности пока омбудсмену не дали осуществить визит ни к Сенцову, ни к Клыху

Украина настаивает на допуске ко всем заложникам омбудсмена и представителей Красного Креста. Об этом во время согласительного совета заявила первый заместитель главы Верховной рады Ирина Геращенко, передает пресс-служба парламента.

"Впервые за пятнадцать месяцев состоялась встреча в нормандском формате министров иностранных дел, где поднимались вопросы безопасности миссии на Донбассе и освобождения заложников. Так же, ради освобождения заложников, президент несколько дней назад имел телефонный разговор с Путиным, где поднимал этот вопрос. И была достигнута договоренность о том, что уполномоченные по правам человека обменяются визитами для того, чтобы впервые за 4 года омбудсмен Денисова смогла увидеть состояние здоровья и убедиться в том, как содержат украинских пленников, которых на сегодня более 60 человек. Это украинцы и крымские татары", - отметила Геращенко.

Она подчеркнула, что несмотря на высокие договоренности, сегодня уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой не дали осуществить визит ни к Сенцову, ни к Клыху и других украинских политзаключенных.

"Поэтому украинская сторона настаивает на том, чтобы ко всем заложникам были допущены и омбудсмен, и представители Красного Креста", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко призвал Российскую Федерацию освободить украинских политзаключенных.

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Теги публикации: Ирина Геращенко, Красный Крест, омбудсмен  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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