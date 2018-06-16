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Порошенко призывает РФ освободить украинских политзаключенных

НовостиПолитика    16.06.2018 - 17:49
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Президент подчеркнул, что весь мир стал в поддержку украинских политзаключенных

Президент Украины Петр Порошенко призвал Российскую Федерацию освободить украинских политзаключенных. Об этом глава государства написал в своем Twitter.

"Требуем от Кремля свободу украинским политзаключенным!" - отметил глава государства.

Порошенко подчеркнул, что весь мир поддерживает украинских политзаключенных.

"Весь мир поддерживает Владимира Балуха, который в знак протеста голодает уже 89 дней, Олега Сенцова, который голодает 34 дня, Александра Шумкова, который голодает 23 дня - и более 70 украинских политических заключенных, которых насильственно удерживает и пытает кремлевский режим", - написал президент.

Напомним, адвокат Ольга Динзе заявила, что ее подзащитный, украинский политзаключенный Владимир Балух, который содержится в СИЗО оккупированного Симферополя, ежедневно подвергается унижениям со стороны администрации.

Следует также отметить, что украинского омбудсмена Людмилу Денисову в России не допустили к политзаключенному Николаю Карпюку.

В России Денисову не допустили к украинскому политзаключенному Карпюку Денисова попытается посетить политзаключенного Карпюка
Теги публикации: Порошенко Петр, Российская Федерация, политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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