Порошенко призывает РФ освободить украинских политзаключенных

Президент подчеркнул, что весь мир стал в поддержку украинских политзаключенных

Президент Украины Петр Порошенко призвал Российскую Федерацию освободить украинских политзаключенных. Об этом глава государства написал в своем Twitter.

"Требуем от Кремля свободу украинским политзаключенным!" - отметил глава государства.

Порошенко подчеркнул, что весь мир поддерживает украинских политзаключенных.

"Весь мир поддерживает Владимира Балуха, который в знак протеста голодает уже 89 дней, Олега Сенцова, который голодает 34 дня, Александра Шумкова, который голодает 23 дня - и более 70 украинских политических заключенных, которых насильственно удерживает и пытает кремлевский режим", - написал президент.

Напомним, адвокат Ольга Динзе заявила, что ее подзащитный, украинский политзаключенный Владимир Балух, который содержится в СИЗО оккупированного Симферополя, ежедневно подвергается унижениям со стороны администрации.

Следует также отметить, что украинского омбудсмена Людмилу Денисову в России не допустили к политзаключенному Николаю Карпюку.