Порошенко призывает РФ освободить украинских политзаключенных

Президент подчеркнул, что весь мир стал в поддержку украинских политзаключенных
Президент Украины Петр Порошенко призвал Российскую Федерацию освободить украинских политзаключенных. Об этом глава государства написал в своем Twitter.
"Требуем от Кремля свободу украинским политзаключенным!" - отметил глава государства.
Вимагаємо від Кремля свободу українським політв'язням!#FreeSentsov #FreeSushchenko #FreeBalukh #FreeKolchenko #StopRussianAggression #LetMyPeopleGo pic.twitter.com/KSgrtOloR7— Петро Порошенко (@poroshenko) June 16, 2018
Порошенко подчеркнул, что весь мир поддерживает украинских политзаключенных.
"Весь мир поддерживает Владимира Балуха, который в знак протеста голодает уже 89 дней, Олега Сенцова, который голодает 34 дня, Александра Шумкова, который голодает 23 дня - и более 70 украинских политических заключенных, которых насильственно удерживает и пытает кремлевский режим", - написал президент.
Напомним, адвокат Ольга Динзе заявила, что ее подзащитный, украинский политзаключенный Владимир Балух, который содержится в СИЗО оккупированного Симферополя, ежедневно подвергается унижениям со стороны администрации.
Следует также отметить, что украинского омбудсмена Людмилу Денисову в России не допустили к политзаключенному Николаю Карпюку.