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Україна наполягає на допуску до всіх заручників омбудсмена та представників Червоного Хреста

НовиниПолітика    18.06.2018 - 13:03
Фото: Ірина Геращенко (facebook.com/iryna.gerashchenko)
Фото: Ірина Геращенко (facebook.com/iryna.gerashchenko)

Попри високі домовленості наразі омбудсмену не дали здійснити візит ані до Сенцова, ані до Клиха

Україна наполягає на допуску до всіх заручників омбудсмена та представників Червоного Хреста. Про це під час погоджувальної ради наголосила перший заступник голови Верховної ради Ірина Геращенко, передає прес-служба парламенту.

"Вперше за п’ятнадцять місяців відбулась зустріч у нормандському форматі міністрів закордонних справ, де піднімалися питання безпекової місії на Донбасі і звільнення заручників. Так само, заради звільнення заручників, президент кілька днів тому мав телефону розмову з Путіним, де піднімав це питання. І було домовлено про те, що уповноважені з прав людини обміняються візитами задля того, аби вперше за 4 роки омбудсмен Денісова змогла побачити стан здоров’я і переконатися у тому, як утримують українських бранців, яких на сьогодні більше 60 осіб. Це українці і кримські татари", - зазначила Геращенко.

Вона підкреслила, що попри високі домовленості, на сьогодні уповноваженій ВР з прав людини Людмилі Денісовій не дали здійснити візит ані до Сенцова, ані до Клиха та інших українських політв'язнів.

"Тому українська сторона наполягає на тому, аби до всіх заручників були допущені і омбудсмен, і представники Червоного Хреста", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко закликав Російську Федерацію звільнити українських політв'язнів.

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Теги публікації: Ірина Геращенко, Красный Крест, омбудсмен  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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