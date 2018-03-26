Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Украина нарастила валютный госдолг до 76,7 млрд долларов

НовостиФинансы    26.03.2018 - 16:30
Фото: Украина нарастила валютный госдолг (фото из открытых источников)
Фото: Украина нарастила валютный госдолг (фото из открытых источников)

При этом в государственной денежной единице госдолг сократился на 2,9%

Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в феврале 2018 года вырос на 0,85% и составил 76,7 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов по состоянию на 28 февраля.

При этом, в национальной валюте госдолг сократился на 2,9%, или на 63,2 млрд гривен – до 2 трлн. гривен.

В Минфине отметили, что сокращение произошло, в основном, за счет разницы курсов валют на конец отчетного периода в сравнении с предыдущим, а также за счет погашения долга перед Международным валютным фондом (МВФ) по программе stand-by 2014 года.

Напомним, в 2017 году соотношение гарантированного государством долга к ВВП впервые приблизилось к 60%.

Международное рейтинговое агентство Moody’s прогнозирует размер государственного долга Украины в 2018 году на уровне 72,3% ВВП.

Увеличение госдолга связано также с получением финансирования от Еврокомиссии и основных финансовых партнеров Украины.

Нацбанк прокомментировал ускоренный рост ВВП Украины в 2017 Валовый внешний долг Украины в 2017 вырос на 2,9 млрд долларов, - НБУ
Теги публикации: Госдолг, валюта, динамика  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Далее будет самосуд": юрист рассказала, почему власти покрывают школьника-"нелюдя"
Футболисты называют его вторым папой: умер известный украинский тренер
Эксперты рассказали, в каких городах Украины живется лучше всего
"Пусть и моя доля там будет": 92-летняя пенсионерка стала Почетным волонтером Украины
On Top