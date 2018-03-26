Украина нарастила валютный госдолг до 76,7 млрд долларов

При этом в государственной денежной единице госдолг сократился на 2,9%

Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в феврале 2018 года вырос на 0,85% и составил 76,7 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов по состоянию на 28 февраля.

При этом, в национальной валюте госдолг сократился на 2,9%, или на 63,2 млрд гривен – до 2 трлн. гривен.

В Минфине отметили, что сокращение произошло, в основном, за счет разницы курсов валют на конец отчетного периода в сравнении с предыдущим, а также за счет погашения долга перед Международным валютным фондом (МВФ) по программе stand-by 2014 года.

Напомним, в 2017 году соотношение гарантированного государством долга к ВВП впервые приблизилось к 60%.

Международное рейтинговое агентство Moody’s прогнозирует размер государственного долга Украины в 2018 году на уровне 72,3% ВВП.

Увеличение госдолга связано также с получением финансирования от Еврокомиссии и основных финансовых партнеров Украины.