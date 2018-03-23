В Киеве можно будет пройти бесплатное флюорографическое обследование

Все желающие смогут пройти флюорографическое обследование возле здания КГГА

В центре Киева 24 и 25 марта все желающие смогут пройти флюорографическое обследование. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, передает пресс-служба администрации.

Сообщается, что у здания Киевской городской государственной администрации на выходных с 9:00 до 17:00 будут работать два передвижных флюорографа. Один из них специально оборудован для обследования людей с особыми потребностями.

Пройти флюорографическое обследование призывают, прежде всего, тех, кто имеет такие симптомы: кашель, который держится более двух недель, субфебрильная температура, общее недомогание, быстрая утомляемость, и тех, кто не проводил такое обследование более двух лет.

Кроме того, в учреждениях здравоохранения с 20 до 28 марта дополнительно организованы флюорографические обследования, а при необходимости - микроскопические исследования мокроты, консультирование врачей первичного звена по вопросам выявления туберкулеза, а также тестирование на ВИЧ-инфекцию.

План заходів до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом

№ п/п Назва закладу, адреса Назва заходу Дата, час проведення 1. Територіальне медичне об’єднання «ФТИЗІАТРІЯ» у місті Києві, вул. Васильківська, 35 Організація роботи пересувного флюорографа з метою скринінгового обстеження громадян м. Києва на туберкульоз 23.03.2018 10.00 – 17.00 – комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Печерського району м. Києва, амбулаторія № 3 (вул. Мечникова, 8); 24.03.2018 09.00 – 17.00 (два пересувні флюорографи – вул. Хрещатик); 25.03.2018 09.00 – 17.00 (два пересувні флюорографи – вул. Хрещатик); 26.03.2018 10.00 – 17.00 – Київська міська туберкульозна лікарня № 1 (Харківське шосе, 121/3); 28.03.2018 10.00 – 17.00 – ТМО «ФТИЗІАТРІЯ» у м. Києві (вул. Васильківська, 35); 30.03.2018 10.00 – 17.00 – комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Дніпровського району м. Києва, амбулаторія (просп. Миру, 19/18) Голосіївський район Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Голосіївського району м. Києва, Просп. Голосіївський, 59-А Проведення флюорографічних обстежень. 23.03.2018 14.00 – 17.00 Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Голосіївського району м. Києва, Просп. Голосіївський, 59-А Проведення тестування на ВІЛ 23.03.2018 09.00 – 13.00 3. Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Голосіївського району м. Києва, філія № 2, вул. Велика Васильківська, 104 Проведення флюорографічних обстежень 28.03.2018 11.00 – 14.00 4. Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Голосіївського району м. Києва, філія № 2, вул. Велика Васильківська, 104 Проведення тестування на ВІЛ 28.03.2018 11.00 – 14.00 5. Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Голосіївського району м. Києва, вул. Якубовського,6 Консультації лікарів первинної ланки з питань профілактики та раннього виявлення туберкульозу, за медичними показами забір мокротиння в пункті збирання з наступним проведенням мікроскопії на МБТ 24.03.2018 10.00 – 14.00 6. Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Голосіївського району м. Києва, вул. Голосіївська, 53 Консультації лікарів первинної ланки з питань профілактики та раннього виявлення туберкульозу, за медичними показами забір мокротиння в пункті збирання з наступним проведенням мікроскопії на МБТ 24.03.2018 10.00 – 14.00 Дарницький район 1. Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр № 1» Дарницького району м. Києва Проведення флюорографічних обстежень 24.03.2018 – 31.03.2018 10.00 – 14.00 2. Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр № 2» Дарницького району м. Києва Проведення флюорографічних обстежень 24.03.2018 – 31.03.2018 10.00 – 14.00 Деснянський район 1. Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Деснянського району м. Києва, вул. Закревського, 81/1 Проведення флюорографічних обстежень 24 03.2018 09.00 – 14.00 28.03.2018 09.00 – 12.30 14.00 – 17.30 2. Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Деснянського району м. Києва, філія № 1, проспект Маяковського, 32 Б Проведення флюорографічних обстежень 28.03.2018 08.30 – 12.30 15.00 – 18.00 3. Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Деснянського району м. Києва, філія № 2, вул. Драйзера, 19 Проведення флюорографічних обстежень 28.03.2018 08.30 – 12.30 14.00 -18.00 4. Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Деснянського району м. Києва, філія № 3, вул. Матеюка, 3 Проведення флюорографічних обстежень 28.03.2018 08.30 – 12.30 14.30 – 18.30 5. Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Деснянського району міста Києва, просп. Маяковського, 32-Б Проведення лікарями первинної ланки скринінгових анкетувань, консультацій з питань профілактики туберкульозу, за медичними показами забір мокротиння в пунктах збирання з наступним проведенням мікроскопії на МБТ 24.03.2018 10.00 – 14.00 6. Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Деснянського району міста Києва, вул. Драйзера, 19 Проведення лікарями первинної ланки скринінгових анкетувань, консультацій з питань профілактики туберкульозу, за медичними показами забір мокротиння в пунктах збирання з наступним проведенням мікроскопії на МБТ 24.03.2018 10.00 – 14.00 7. Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» Деснянського району міста Києва, вул. Матеюка, 3 Проведення лікарями первинної ланки скринінгових анкетувань, консультацій з питань профілактики туберкульозу, за медичними показами забір мокротиння в пунктах збирання з наступним проведенням мікроскопії на МБТ 24.03.2018 10.00 – 14.00 8. Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4» Деснянського району міста Києва, б-р Вигурівський, 4 Проведення лікарями первинної ланки скринінгових анкетувань, консультацій з питань профілактики туберкульозу, за медичними показами забір мокротиння в пунктах збирання з наступним проведенням мікроскопії на МБТ 24.03.2018 10.00 – 14.00 Дніпровський район Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Дніпровського району м. Києва, вул. Шептицького, 5 Проведення флюорографічних обстежень 24.03.2018 09.00 – 15.00 Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Дніпровського району м. Києва, філія № 1, вул. Петра Запорожця, 26 Проведення флюорографічних обстежень 24.03.2018 09.00 -15.00 Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Дніпровського району м. Києва, філія № 2, вул. Павла Тичини, 22 Проведення флюорографічних обстежень 26.03.2018 09.00 – 15.00 Центр здоров’я Дніпровського району міста Києва Проведення лекцій із питань профілактики, діагностики та лікування захворювання на туберкульоз у загальноосвітніх навчальних закладах, підприємствах, установах, що розташовані на території району 22.03.2018 – 31.03.2018 Оболонський район 1. Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Оболонського району міста Києва та філії: Мінське шосе, 6; вул. Йорданська, 26; вул. Тимошенка, 14 Проведення флюорографічних обстежень 24.03.2018 09.30 – 13.00 Печерський район 1. Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Печерського району м. Києва, вул. Підвисоцького, 13 Проведення флюорографічних обстежень 24.03.2018 09.00 – 15.00 2. Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Печерського району м. Києва, амбулаторія № 1, вул. І. Мазепи, 2 Лекція лікаря фтизіатра Берлінця Ю.А. для медичних працівників та відвідувачів на тему «Туберкульоз: симптоми, діагностика та лікування» 24.03.2018 14.00 Подільський район 1. Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Подільського району м. Києва, вул. Мостицька, 9 Проведення флюорографічних обстежень 24.03.2018 09.00 – 13.00; 26.03.2018 08.30 – 18.00 ; 27.03.2018 08.30 – 18.00; 28.03.2018 08.30 – 18.00; 29.03.2018 08.30 – 18.00; 30.03.2018 08.30 – 18.00 2. Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Подільського району м. Києва, філія № 2, просп. Свободи, 22 Проведення флюорографічних обстежень 24.03.2018 09.00 – 13.00; 26.03.2018 08.00– 13.00 ; 27.03.2018 08.00 – 13.00; 28.03.2018 08.00 – 13.00; 29.03.2018 08.00 – 13.00; 30.03.2018 08.00 – 13.00 3. Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Подільського району м. Києва, вул. Мостицька, 9 Консультація лікаря пульмонолога 26.03.2018 12.00 – 14 00; 27.03.2018 10.00 – 12.00; 28.03.2018 10.00 – 12.00; 29.03.2018 10.00 – 12.00; 30.03.2018 10.00 – 12.00 каб. 283 4. Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Подільського району м. Києва, просп. Свободи, 22 Семінар для батьків дітей до 14 років на тему: «Щеплення проти туберкульозу у дітей як профілактика захворювань» Березень-квітень 2018 року Святошинський район Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Святошинського району м. Києва, вул. Симиренка, 10 Робота пересувного флюорографа. 24.03.2018 10.00 – 16.00 (Просп. Перемоги, 95) Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Святошинського району м. Києва, вул. Симиренка, 10 та філії: філія № 1, вул. Чорнобильська, 5/7, філія № 3, вул. Петра Курінного, 2, філія № 4, вул. Булаховського, 26 Проведення флюорографічних обстежень 24.03.2018 09.00 – 12.00 28.03.2018 09.00 – 17.00 Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Святошинського району м. Києва, вул. Чорнобильська, 5/7 Огляд та анкетування відвідувачів сімейними лікарями, терапевтами дільничними, інформаційні заходи, направлення на флюорографію Постійно, згідно з графіком роботи лікарів Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Святошинського району м. Києва, вул. Симиренка, 10 Огляд та анкетування відвідувачів сімейними лікарями, терапевтами дільничними, інформаційні заходи, направлення на флюорографію Постійно, згідно з графіком роботи лікарів Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» Святошинського району м. Києва, вул. Курінного,2 Огляд та анкетування відвідувачів сімейними лікарями, терапевтами дільничними, інформаційні заходи, направлення на флюорографію Постійно, згідно з графіком роботи лікарів Солом’янський район 1. Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Солом’янського району м. Києва, вул. Гарматна, 36 Проведення флюорографічних обстежень 28.03.2018 09.00 – 13.00 2. Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Солом’янського району м. Києва, філія № 1, просп. Комарова, 3 Проведення флюорографічних обстежень 28.03.2018 09.00 – 13.00 3. Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Солом’янського району м. Києва, Філія № 3, вул. Єреванська, 6 Проведення флюорографічних обстежень 28.03.2018 09.00 – 13.00 4. Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Солом’янського району м. Києва, філія № 4, вул. Солом’янська, 17 Проведення флюорографічних обстежень 28.03.2018 09.00 – 13.00 5. Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Солом’янського району м. Києва, вул. Комарова, 3 Консультації сімейних лікарів з питань профілактики та раннього виявлення туберкульозу 23.03.2018 10.00 – 14.00 6. Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Солом’янського району м. Києва, вул. Солом’янська, 17 Консультації сімейних лікарів з питань профілактики та раннього виявлення туберкульозу 23.03.2018 10.00 – 14.00 Шевченківський район 1. Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Шевченківського району м. Києва, вул. Саксаганського, 100 Проведення флюорографічних обстежень 24.03.2018 – 31.03.2018 2. Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Шевченківського району м. Києва, філія № 1, вул. Б. Хмельницького, 37 Проведення флюорографічних обстежень 24.03.2018 – 31.03.2018 3. Комунальне некомерційне підприємство Консультативно-діагностичний центр» Шевченківського району м. Києва, філія № 2, вул. Пимоненка, 10 Проведення флюорографічних обстежень 24.03.2018 – 31.03.2018 4. Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Шевченківського району м. Києва, вул. Б. Хмельницького, 37 вул. Зоологічна,3 Забір харкотиння з подальшим дослідженням в клініко-діагностичній лабораторії (вул. Щербаківського, 70) 24.03.2018 – 31.03.2018 5. Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Шевченківського району м. Києва, вул. Пимоненка, 10 Забір харкотиння з подальшим дослідженням в клініко-діагностичній лабораторії (вул. Щербаківського, 70) 24.03.2018 – 31.03.2018 6. Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» Шевченківського району м. Києва, вул. Ризька, 1, вул. Щербаківського, 70 Забір харкотиння з подальшим дослідженням в клініко-діагностичній лабораторії (вул. Щербаківського, 70) 24.03.2018 – 31.03.2018

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине временно запретили болгарскую вакцину против туберкулеза из-за смерти ребенка.