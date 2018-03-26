Україна наростила валютний держборг до 76,7 млрд доларів

При цьому у державній грошовій одиниці держборг скоротився на 2,9%

Сукупний державний (прямий) і гарантований державою борг України в лютому 2018 року виріс на 0,85% і склав 76,7 млрд доларів. Про це свідчать дані Міністерства фінансів станом на 28 лютого.

При цьому, в національній валюті держборг скоротився на 2,9%, або на 63,2 млрд гривень – до 2 трлн. гривень.

У Мінфіні відзначили, що скорочення відбулося, в основному, за рахунок різниці курсів валют на кінець звітного періоду порівняно з попереднім, а також за рахунок погашення боргу перед Міжнародним валютним фондом (МВФ) за програмою stand-by 2014 року.

Нагадаємо, в 2017 році співвідношення гарантованого державою боргу до ВВП вперше наблизилася до 60%.

Міжнародне рейтингове агентство Moody's прогнозує, що розмір державного боргу України в 2018 році на рівні 72,3% ВВП.

Збільшення держборгу пов'язано також з отриманням фінансування від Єврокомісії і основних фінансових партнерів України.