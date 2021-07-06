Украина нарастила международные резервы на полмиллиарда долларов

Сообщается, что на 1 июля 2021 международные резервы, по предварительным данным, составили 28 357, 7 млн долларов. За прошлый месяц они выросли благодаря валютным поступлениям в пользу правительства и интервенций НБУ, которые компенсировали погашение внешних и внутренних обязательств.

Фото: динамика международных резервов (скриншот сайта НБУ)

В частности, валютные поступления в пользу правительства превысили 1 млрд долларов, в том числе 726,3 млн долларов - от размещения внутренних государственных облигаций. Общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного долга составил 995,6 млн долларов.

На межбанковском валютном рынке НБУ закупил 682,8 млн долларов, в отдельные дни сглаживал чрезмерные колебания гривны продажей в общей сложности 99,5 млн долларов. Чистая покупка по итогам июня составила 583,3 млн долларов.

Текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ