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Україна наростила міжнародні резерви на півмільярда доларів

Автор: РБК-Україна

Україна за червень 2021 року наростила міжнародні резерви до 28 357,7 млн доларів. Це майже на на 518 млн доларів (2%) більше, ніж було на початок місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку.

Повідомляється, що на 1 липня 2021 року міжнародні резерви, за попередніми даними, склали 28 357,7 млн доларів. За минулий місяць вони зросли завдяки валютним надходженням на користь уряду та інтервенцій НБУ, які компенсували погашення зовнішніх і внутрішніх зобов'язань.

Фото: динаміка міжнародних резервів (скріншот сайту НБУ)

Зокрема, валютні надходження на користь уряду перевищили 1 млрд доларів, у тому числі 726,3 млн доларів - від розміщення внутрішніх державних облігацій. Загальний обсяг платежів з обслуговування та погашення державного боргу склав 995,6 млн доларів.

На міжбанківському валютному ринку НБУ закупив 682,8 млн доларів, в окремі дні згладжував надмірні коливання гривні продажем загалом 99,5 млн доларів. Чиста купівля за підсумками червня склала 583,3 млн доларів.

Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,3 місяці майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов'язань України та поточних операцій уряду та НБУ

Нагадаємо, на 1 червня розмір міжнародних резервів України становив 27 839,86 млн доларів.

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