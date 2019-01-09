ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Украина направит военных в Мали для участия в многопрофильной миссии ООН

Новости » Политика    09.01.2019 - 16:36
Украина направит военных в Мали для участия в многопрофильной миссии ООН
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Соответствующий указ подписал Порошенко

Украина направит 20 военнослужащих Вооруженных сил Украины в Мали для участия в многопрофильной миссии ООН. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента Украины Петра Порошенко.

"Направить для участия Украины в многопрофильной интегрированной миссии ООН по стабилизации в Мали национальный персонал (из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины) численностью до 20 человек", - говорится в тексте указа.

Как отмечается, направление национального персонала для участия Украины в миссии ООН по стабилизации в Мали будет способствовать поддержанию международного мира и безопасности и отвечает национальным интересам государства.

Напомним, ранее Порошенко отмечал важность развертывания миротворческой миссии ООН в Украине. По словам Порошенко, несмотря на все вызовы и трудности, Украина "искренне поддерживает деятельность ООН и верит в ее будущее".

Кроме того, Порошенко заявлял, что на Донбассе должна быть развернута миротворческая миссия с широким кругом ответственности. Он подчеркнул, что развертывание миротворческой миссии на Донбассе позволит ООН спасти жизни людей.

Бразилия уведомила ООН о выходе из договора о миграции Порошенко присвоил Филарету звание "Герой Украины"
Новости Украины ООНПорошенко ПетрМали
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь