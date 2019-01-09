Україна направить військових в Малі для участі в багатопрофільній місії ООН

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

ВІдповідний указ підписав Порошенко

Україна направить 20 військовослужбовців Збройних сил України в Малі для участі в багатопрофільній місії ООН. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ президента України Петра Порошенка.

"Направити для участі України в багатопрофільній інтегрованій місії ООН зі стабілізації у Малі національний персонал (з числа військовослужбовців Збройних сил України) чисельністю до 20 осіб", - йдеться у тексті указу.

Як зазначається, направлення національного персоналу для участі України в місії ООН зі стабілізації у Малі сприятиме підтриманню міжнародного миру і безпеки та відповідає національним інтересам держави.

Нагадаємо, раніше Порошенко наголошував на важливості розгортання миротворчої місії ООН в Україні. За словами Порошенка, попри усі виклики та негаразди, Україна "щиро підтримує діяльність ООН та вірить у її майбутнє".

Крім того, Порошенко заявляв, що на Донбасі має бути розгорнута миротворча місія з широким колом відповідальності. Він наголосив, що розгортання миротворчої місії на Донбасі дозволить ООН врятувати життя людей.