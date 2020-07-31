Украина направила России еще один протест

МИД Украины направило ноту протеста Российской Федерации в связи с незаконным пересечением границы нашего государства очередным "гуманитарным конвоем". Киев требует от России прекратить совершение международно-противоправных деяний против суверенитета Украины.

Об этом говорится в комментарии на сайте МИД.

"30 июля 2020 года российской стороной осуществлено очередное незаконное перемещение на территорию Украины через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" и закрытые украинской стороной пограничные пункты пропуска "Изварино" и "Успенка" т.н. "гуманитарного конвоя" для жителей временно оккупированных Российской Федерацией территорий Украины в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

Как отмечают в МИД, российский груз был в очередной раз перемещен на территорию нашего государства с нарушением норм и принципов международного права, действующих двусторонних соглашений, законодательства Украины и ранее согласованных модальностей доставки гуманитарных грузов.

Они, в частности, предусматривают сопровождение представителями Международного комитета Красного Креста легальных гуманитарных грузов и их обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины.

Украина также требует от российской стороны в дальнейшем при организации "гуманитарных конвоев", запланированных на 27 августа, 29 октября, 26 ноября и 17 декабря, неуклонно придерживаться международного права, законодательства Украины и международных обязательств РФ.

Напомним, 28 июля Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста из-за проведения военного парада в оккупированном Севастополе.

Россия эту ноту вернула без рассмотрения.