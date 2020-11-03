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Украина направила в ОБСЕ ноту из-за ранения военного на Донбассе

Автор: РБК-Украина

Украинские представители в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) направили письменную ноту в ОБСЕ. Ранее на Донбассе в результате вражеских обстрелов был ранен украинский военный.

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

При этом отмечается, что вопрос очередного нарушения перемирия будет обсуждаться на следующем заседании Трехсторонней контактной группы.

"Украинская делегация еще раз предлагает российской стороне осознать, к каким последствиям может привести срыв договоренностей, достигнутых на высшем уровне в нормандской формате", - говорится в сообщении.

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Напомним, 3 ноября боевики дважды нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один военнослужащий получил огнестрельное осколочное ранение. После этого он был госпитализирован.

Кроме того, Украина в ТКГ продолжить консультации относительно ситуации на Донбассе 10 ноября.

Добавим, что около полуночи 30 октября ситуация на Донбассе обострилась. В результате вражеских провокаций двое украинских военнослужащих погибли. Кроме того, 29 октября пророссийские боевики ранили еще двух военных.

После этого Украина созвала срочное заседание подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы.

На заседании стороны договорились вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Также обсудили меры для предотвращения дальнейших случаев нарушения перемирия.

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