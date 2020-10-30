ТКГ продолжит консультации по Донбассу 10 ноября

Фото: глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук (УНИАН)

В пятницу, 30 октября, состоялось внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. В ходе видеоконференции стороны договорились продолжить консультации относительно ситуации на востоке Украины.

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

"Стороны договорились продолжить консультации на следующем заседании ТКГ, которое запланировано на 10 ноября этого года", - говорится в сообщении.

Напомним, около полуночи пятницы ситуация на Донбассе обострилась. В результате вражеских провокаций двое украинских военнослужащих погибли. Кроме того, 29 октября пророссийские боевики ранили еще двух военных.

После этого Украина созвала срочное заседание подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы.

На заседании ТКГ договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Также стороны обсудили меры для предотвращения дальнейших случаев нарушения перемирия.

В то же время в Офисе президента Украины заявили, что перемирие на Донбассе продолжается уже почти 100 дней, несмотря на враждебные провокации.