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МЗС України вимагає в Росії назвати дату і місце звільнення моряків

Новини » Політика    27.05.2019 - 21:15
МЗС України вимагає в Росії назвати дату і місце звільнення моряків
Фото: Олена Зеркаль (Уніан)

Україна направила РФ дипломатичну ноту

Заступник голови Міністерства закордонних справ Олена Зеркаль заявила, що МЗС України підготувала дипломатичну ноту в Російську Федерацію, яку в понеділок, 27 травня, направили в МЗС РФ. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на її інтерв'ю "Радіо НВ".

Зокрема, вона додала, що в ноті говориться про те, яким чином Україна може забрати кораблі і коли українські консули зможуть забрати українських моряків.

"Посилення тиску відбувається з використанням усіх можливих інструментів. Що стосується санкцій, ми також будемо ставити це питання, ми будемо ставити питання про невиконання наказу, якщо він не буде вчасно виконаний. У нас є велика кількість опцій, які ми будемо використовувати", - зазначила Зеркаль.

Крім того, Зеркаль зазначила, що у вівторок, 28 травня, МЗС України звернеться до закордонним партнерам і закликає всіх міністрів закордонних справ звернутися до Росії з вимогою виконати рішення міжнародного трибуналу.

Нагадаємо, сьогодні стосовно всіх 24 військовополонених українських моряків Мосміськсуд відхилив апеляції.

Також адвокат Микола Полозов заявив, що рішення трибуналу ООН не справило ніякого враження на суд в РФ. Як РБК-Україна раніше писало, Міжнародний трибунал зобов'язав Російську Федерацію терміново звільнити два українських корабля і допоміжне судно, а також 24 моряків.

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