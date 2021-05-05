Украина направила ноту в ОБСЕ из-за обстрела больницы в Красногоровке

По информации штаба, боевики открыли огонь в направлении Красногоровки 4 мая около 21:25. Обстрелы велись из гранатометов, минометов калибра 120 мм и БМП и продолжались около часа.

"В результате обстрела, были повреждены центральная больница, которая находится по адресу ул. Нахимова 1а, медицинский автомобиль и окружающие здания. В то время в больнице находилось 45 больных, проходящих лечение от коронавируса. В зданиях выбило стекла, повреждены линии электропередач. К счастью, у пациентов и врачебного персонала никто не пострадал", - сообщили в штабе.

Украинская сторона СЦКК назвала данный обстрел объектов гражданской инфраструктуры "грубым нарушением международного гуманитарного права".

"Целенаправленные обстрелы населенных пунктов дестабилизируют обстановку вблизи линии разграничения и подвергают опасности мирных жителей. Российской Федерации не нужен мир в Украине, она делает все для продолжения боевых действий и обострение ситуации на востоке Украины", - добавили в штабе.

Фото: последствия обстрела больницы в Красногоровке (facebook.com/pressjfo.news)