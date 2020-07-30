Украина направила материалы в международный суд из-за нарушений в Крыму

Офис генерального прокурора направил сообщение в Международный уголовный суд в связи с нарушением Россией прав собственности в аннексированном Крыму. Это уже восьмое сообщение о подобных нарушениях, направленное Украиной в МУС.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Сообщается, что материалы были собраны на основании решений незаконно созданных Россией "судов" в Крыму.

"Так, проанализированы почти 9,5 тысяч "судебных решений" и идентифицировано 3962 лица, которые стали жертвами нарушений прав собственности. Из общего количества пострадавших у 3712 человек зафиксировано незаконное изъятие земельных участков, у 250 - разрушение недвижимости", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Незаконные решения принимали 24 из 28 районных "судов" оккупационной власти.

"Действия страны-оккупанта является грубым нарушением ст. 53 и 147 четвертой Женевской Конвенции 1949 года и могут квалифицироваться как военное преступление. Прокуроры и правозащитники отмечают, что ежедневно на оккупированной территории появляется, как минимум, две новые жертвы военного преступления", - добавили в ОГП.

Данное сообщение является вторым с 2017 года, направленное в МУС в связи с нарушением прав собственности в Крыму.

Ранее РБК-Украина писало, что в Международном уголовном суде находятся 14 сообщений о фактах нарушений на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.