Украина направила в ЕС подробный список помощи для аграрного сектора

Украина направила в ЕС подробный список помощи, в которой она нуждается для своего сельскохозяйственного сектора, имеющего глобальное значение. Координировать помощь будет Еврокомиссия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

При этом государства-члены поручили Еврокомиссии координировать доставку помощи.

Комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил в четверг на встрече министров сельского хозяйства ЕС, что, среди прочего, украинским аграриям нужны "топливо, семена, удобрения, пестициды, ветеринарные препараты и сельскохозяйственная техника".

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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