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Украина направила в ЕС подробный список помощи для аграрного сектора

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Брюссель, Пятница 08 апреля 2022 10:15
Украина направила в ЕС подробный список помощи для аграрного сектора Фото: ЕС поможет аграриями Украины топливом и семенами (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украина направила в ЕС подробный список помощи, в которой она нуждается для своего сельскохозяйственного сектора, имеющего глобальное значение. Координировать помощь будет Еврокомиссия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил в четверг на встрече министров сельского хозяйства ЕС, что, среди прочего, украинским аграриям нужны "топливо, семена, удобрения, пестициды, ветеринарные препараты и сельскохозяйственная техника".

При этом государства-члены поручили Еврокомиссии координировать доставку помощи.

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