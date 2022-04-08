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Україна направила до ЄС докладний список допомоги для аграрного сектору

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Брюссель, П'ятниця 08 квітня 2022 10:15
Україна направила до ЄС докладний список допомоги для аграрного сектору Фото: ЄС допоможе аграріями України паливом і насінням (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Україна направила в ЄС докладний список допомоги, якої вона потребує для свого сільськогосподарського сектора, що має глобальне значення. Координувати допомогу буде Єврокомісія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Комісар ЄС з сільського господарства Януш Войцеховський заявив у четвер на зустрічі міністрів сільського господарства ЄС, що, серед іншого, українським аграріям потрібні "паливо, насіння, добрива, пестициди, ветеринарні препарати і сільськогосподарська техніка".

При цьому держави-члени доручили Єврокомісії координувати доставку допомоги.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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