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Украина направила десятки запросов на выдачу Януковича и его окружения: Россия отказала

Автор: Дмитрий Кузнецов

Прокуратура Украины направила России более 30 запросов о местонахождении и выдаче бывшего президента Виктора Януковича и его окружения по делу о расстреле Майдана в феврале 2014 года. Однако российская сторона все их проигнорировала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг замглавы департамента по "делам Майдана" Офиса генпрокурора Дениса Иванова.

"Следствие принимало меры для установления их местоположения в порядке международного сотрудничества, а также на выдачу руководителей правоохранительных органов и бывшего президента Януковича. В частности, в этом уголовном производстве направлено более 20 запросов о международной правовой помощи", - сказал Иванов.

По его словам, России также было направлено более 10 запросов об экстрадиции Януковича и его окружения. Однако российская сторона отказала в их выдаче.

Напомним, сегодня, 17 ноября, Государственное бюро расследований сообщило о завершении досудебного расследования в отношении Виктора Януковича и его окружения по делу о расстреле Майдана в феврале 2014 года.

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