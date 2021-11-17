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Україна направила десятки запитів на видачу Януковича і його оточення: Росія відмовила

Автор: Дмитрий Кузнецов

Прокуратура України направила Росії понад 30 запитів про місцеперебування та видачу колишнього президента Віктора Януковича та його оточення у справі про розстріл Майдану в лютому 2014 року. Однак російська сторона все їх проігнорувала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступник голови департаменту у "справах Майдану" Офісу генпрокурора Дениса Іванова.

"Слідство вживало заходів для встановлення їх місця розташування в порядку міжнародного співробітництва, а також на видачу керівників правоохоронних органів і колишнього президента Януковича. Зокрема, в цьому кримінальному провадженні направлено понад 20 запитів про міжнародну правову допомогу", - сказав Іванов.

За його словами, Росії також було направлено понад 10 запитів про екстрадицію Януковича і його оточення. Однак російська сторона відмовила в їх видачі.

Нагадаємо, сьогодні, 17 листопада, Державне бюро розслідувань повідомило про завершення досудового розслідування щодо Віктора Януковича та його оточення у справі про розстріл Майдану в лютому 2014 року.

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