Украина намерена вернуться к режиму "тишины" на Донбассе, - глава оборонного комитета

Глава оборонного комитета Александр Завитневич утверждает, что Украина хотела бы установления полного режима "тишины" на Донбассе. Он отметил, что применение "Байрактара" не является нарушением каких-либо договоренностей о которых заявляет Россия.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Осеннее обострение. Готовит ли Россия наступление на украинских границах".

"Наша сторона очень бы хотела вернуться к условиям соблюдения "полной тишины". Вспомните, как в 2020 году около полугода у нас был реальный режим тишины, и потери с нашей стороны были минимальными", - сказал Завитневич.

Он подчеркнул, что Украина готова к переговорам с РФ "в любом формате".

Относительно применения Украиной "Байрактара", председатель оборонного комитета отметил, что беспилотник даже не пересек линию разграничения, поэтому запрещать его последующее боевое применение в ВСУ не намерены.

"Ограничивать действия наших Вооруженных сил ни в коем случае никто не будет. Применение сил и средств у нас происходит в соответствии с законодательством. Были манипулирования в СМИ о якобы пересечении этой "границы" (линии разграничения - ред.), но по нашей информации ничего такого не было. Он ("Байрактар" - ред.) был применен с нашей территории, просто с большой высоты", - пояснил Завитневич.