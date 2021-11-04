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Україна має намір повернутися до режиму "тиші" на Донбасі, - голова оборонного комітету

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Україна, Четвер 04 листопада 2021 09:33
Україна має намір повернутися до режиму "тиші" на Донбасі, - голова оборонного комітету Фото: Україна має намір повернутися до режиму "тиші" на Донбасі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Голова оборонного комітету Олександр Завітневич стверджує, що Україна хотіла б встановлення повного режиму "тиші" на Донбасі. Він зазначив, що застосування "Байрактара" не є порушенням будь-яких домовленостей про які заявляє Росія.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Осіннє загострення. Чи готує Росія наступ на українських кордонах".

"Наша сторона дуже б хотіла повернутися до умов дотримання "повної тиші". Згадайте, як у 2020 році близько півроку у нас був реальний режим тиші, і втрати з нашого боку були мінімальними", - сказав Завітневич.

Він підкреслив, що Україна готова до переговорів з РФ "в будь-якому форматі".

Стосовно застосування Україною "Байрактара", голова оборонного комітету зазначив, що безпілотник навіть не перетнув лінію розмежування, тож забороняти його подальше бойове застосування в ЗСУ не мають наміру.

"Обмежувати дії наших Збройних сил ні в якому разі ніхто не буде. Застосування сил і засобів у нас відбувається відповідно до законодавства. Були маніпулювання в ЗМІ про нібито перетин цього "кордону" (лінії розмежування - ред.), але за нашою інформацією нічого такого не було. Він ("Байрактар" - ред.) був застосований з нашої території, просто з великої висоти", - пояснив Завітневич.

Також РБК-Україна повідомляло, що Державна прикордонна служба України відстежує ситуацію біля кордонів країни, за даними ДПСУ, безпосередньо поблизу українських кордонів військ окупантів немає.

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