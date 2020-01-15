Украина намерена присоединиться к системе закупок НАТО

Украина активизировала усилия, чтобы полноценно присоединиться к системе закупок НАТО (NATO Support and Procurement Agency - NSPA). Об этом говорится в заявлении правительства по итогам переговоров украинской делегации во главе с вице-премьером Дмитрием Кулебой с руководством НАТО.

По словам Кулебы, участие Украины в NSPA позволит сделать ее сильнее.

"Это вписывается в логику действий правительства по созданию новых возможностей для украинских экспортеров. По сути, речь идет о евроатлантической интеграции украинской оборонной промышленности", - отметил он и добавил, что таким образом Украина сможет полноценно интегрироваться в систему закупок альянса.

Кроме того, украинские производители смогут участвовать в тендерах НАТО и продавать свою продукцию иностранным заказчикам, а также приближаться к стандартам альянса.

Также сообщается, что в феврале-марте пройдет семинар с представителями украинской оборонной промышленности о порядке бесплатной регистрации украинских предприятий в электронном каталоге NSPA.

Напомним, ранее сообщалось, что в декабре 2019 года в Украине выросла поддержка проевропейского вектора развития страны. По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", на референдуме 52% респондентов поддержали бы вступление Украины в НАТО (48% - в ноябре).