Украина не намерена атаковать Россию американскими РСЗО, - Зеленский

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского в интервью Newsmax .

Президент отметил, что настоятельные призывы к оружию большей дальности просто направлены на защиту территории Украины, а не нападение на Россию "на их земле, как они сделали с Украиной".

"Я знаю, что люди в Соединенных Штатах или кто-то в Белом доме говорит, что мы можем их РСЗО использовать для атаки на Россию. Смотрите, мы не собираемся нападать на Россию. Мы не заинтересованы в Российской Федерации, не сражаемся на ее территории", - сказал он.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил Запад, что поставка Украине оружия, способного нанести удар по территории России, может стать "серьезным шагом к неприемлемой эскалации".

РБК-Украина писала о том, что США не желают поставлять в Украину высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 американского производства, чтобы не затягивать войну.

Позже стало известно, что США 1 июня объявят о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 700 млн долларов. В него, в частности, войдут ракетные системы HIMARS.

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