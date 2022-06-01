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Україна не має наміру атакувати Росію американськими РСЗВ, - Зеленський

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Київ, Середа 01 червня 2022 05:21
Україна не має наміру атакувати Росію американськими РСЗВ, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Україна не збирається робити атаки території Російської Федерації. У тому числі американськими РСЗВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю Newsmax.

Президент зазначив, що настійні заклики до зброї більшої дальності просто спрямовані на захист території України, а не напад на Росію "на їхній землі, як вони зробили з Україною".

"Я знаю, що люди в Сполучених Штатах або хтось у Білому домі каже, що ми можемо їх РСЗВ використовувати для атаки на Росію. Дивіться, ми не збираємося нападати на Росію. Ми не зацікавлені в Російській Федерації, не боремося на її території", - сказав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров попередив Захід, що постачання Україні зброї, здатної завдати удару по території Росії, може стати "серйозним кроком до неприйнятної ескалації".

РБК-Україна писало про те, що США не бажають поставляти в Україну високоточні реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) M270 американського виробництва, щоб не затягувати війну.

Пізніше стало відомо, що США 1 червня оголосять про надання Україні нового пакету військової допомоги на 700 млн доларів. До нього, зокрема, увійдуть ракетні системи HIMARS.

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Володимир Зеленський
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