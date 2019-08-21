Украина накопила рекордные за последние семь лет объемы газа

Иллюстративное фото (naftogaz.com)

Четыре хранилища газа из десяти уже полностью заполнены

Объемы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины достигли 17,4 млрд кубометров, что является самым большим показателем с 2012 года. Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

Как отметили в пресс-службе, "Укртрансгаз" прекратил закачку голубого топлива уже на четырех (из десяти) подземных газохранилищах в связи с достижением плановых объемов на 2019 год – на Солохивскому ПХГ, Красноропартизанском ПХГ, Пролетарском ПХГ, Краснопоповскому ПХГ.

"Режим закачка продолжается на шести газохранилищах в среднесуточном объеме 75 млн куб. м". - добавили в пресс-службе.

По данным компании, сейчас более 270 компаний пользуются услугами "Укртрансгаза" по хранению объемов газа в ПХГ как в обычном режиме, так и в режиме таможенного склада. По сравнению с прошлым годом количество таких компаний увеличилось на 40%.

Ранее в интервью РБК-Украина глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отмечал, что для того, чтобы пройти эту зиму, "Нафтогазу" нужно закачать в подземные газовые хранилища на три миллиарда кубометров газа больше привычного объема. Это около 20 млрд кубометров.

Напомним, Национальный банк прогнозирует, что в 2020 году транзит российского газа по территории Украины сократится с 80 до 50 млрд кубометров. По прогнозам НБУ, в следующем году могут реализоваться несколько сценариев в негативном аспекте. Однако в базовом сценарии НБУ заложено снижение объемов транзита через Украину.