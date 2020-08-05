Украина накопила рекордные за годы независимости запасы газа на начало августа

На начало августа 2020 года общий запас природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) достиг отметки в 22 млрд куб. м. Это самый высокий показатель для этого периода за годы независимой Украины и на 40% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

Как отметили в пресс-службе, компании-нерезиденты хранят в Украине 5,2 млрд куб. м газа - почти в четыре раза больше, чем в прошлом году.

"Таким образом, украинские ПХГ становятся гарантом энергетической безопасности не только для Украины, но и для стран ЕС", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, объем закачки природного газа в ПХГ Украины за семь месяцев текущего года составил 9,7 млрд куб. м, что на 5% больше чем в 2019 году.

Ожидается, что в этом году на конец сезона закачки запас природного газа в ПХГ достигнет 25,5-26,5 млрд куб. м.

"Это станет наивысшим уровнем наполнения отечественных газохранилищ за времена независимой Украины", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что по состоянию на середину лета Украина на 50% готова к следующему отопительному сезону.

Как сообщало РБК-Украина, средняя таможенная стоимость импортного природного газа в июне 2020 года составляла 88,4 долларов за 1 тысячу кубометров, что на 50,0% меньше, чем на начало года.