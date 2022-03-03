Украина находится в наступлении на дипломатическом фронте, - Кулеба

"Вчера крупнейшая в мире компания по производству турбин для зеленой энергетики заявила, что замораживает свои проекты в России, это 2,5 миллиарда долларов США для российской экономики. Практически целая отрасль ветровой энергетики в России будет заморожена", — заметил министр.

Дмитрий Кулеба также подчеркнул, что украинская дипломатия вместе с партнерами уходит "вглубь" и также отрезает возможности для россиян обходить эти санкции через соседние страны.

"Украина на дипломатическом санкционном фронте находится в наступлении, мы ведем успешные наступательные действия с первого дня войны и захватываем все новые и новые территории", - отметил он.

Министр обратил внимание на отчаянные попытки России вывести большие деньги богатых россиян. Он заверил, что Украина знает, куда их пытаются вывести и работать с соответствующими компаниями в противодействии обхода санкций.