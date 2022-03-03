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Україна перебуває в наступі на дипломатичному фронті, - Кулеба

Автор: Константин Широкун

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підкреслив, що країни відрізають російську економіку від світу. Наслідки санкцій вже сьогодні відчуваються в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства закордонних справ України.

"Вчора найбільша у світі компанія з виробництва турбін для зеленої енергетики заявила, що заморожує свої проекти в Росії, це 2,5 мільярда доларів США для російської економіки. Практично ціла галузь вітрової енергетики в Росії буде заморожена", - зауважив міністр.

Дмитро Кулеба також підкреслив, що українська дипломатія разом з партнерами йде "вглиб" і також відрізає можливості для росіян обходити ці санкції через сусідні країни.

"Україна на дипломатичному санкційному фронті перебуває в наступі, ми ведемо успішні наступальні дії з першого дня війни та захоплюємо все нові й нові території", - зазначив він.

Міністр звернув увагу на відчайдушні спроби Росії вивести великі гроші багатих росіян. Він запевнив, що Україна знає, куди їх намагаються вивести та працювати з відповідними компаніями у протидії обходу санкцій.

Нагадаємо, з початку вторгнення Росії 24 лютого Україна перейшла на воєнний стан.

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