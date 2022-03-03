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Украина находится в наступлении на дипломатическом фронте, - Кулеба

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Четверг 03 марта 2022 16:46
Украина находится в наступлении на дипломатическом фронте, - Кулеба Дмитрий Кулеба (Фото: РБК Украина)
Автор: Константин Широкун

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что страны отрезают российскую экономику от мира. Последствия санкций уже сегодня ощущаются в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства иностранных дел Украины.

"Вчера крупнейшая в мире компания по производству турбин для зеленой энергетики заявила, что замораживает свои проекты в России, это 2,5 миллиарда долларов США для российской экономики. Практически целая отрасль ветровой энергетики в России будет заморожена", — заметил министр.

Дмитрий Кулеба также подчеркнул, что украинская дипломатия вместе с партнерами уходит "вглубь" и также отрезает возможности для россиян обходить эти санкции через соседние страны.

"Украина на дипломатическом санкционном фронте находится в наступлении, мы ведем успешные наступательные действия с первого дня войны и захватываем все новые и новые территории", - отметил он.

Министр обратил внимание на отчаянные попытки России вывести большие деньги богатых россиян. Он заверил, что Украина знает, куда их пытаются вывести и работать с соответствующими компаниями в противодействии обхода санкций.

Напомним, с начала вторжение России 24 февраля Украина перешла на военное положение.

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