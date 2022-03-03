ru ua
Чт, 03 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна перебуває в наступі на дипломатичному фронті, - Кулеба

Новость на русском →
Четвер 03 березня 2022 16:46
Україна перебуває в наступі на дипломатичному фронті, - Кулеба Дмитро Кулеба (Фото: РБК Україна)
Автор: Константин Широкун

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підкреслив, що країни відрізають російську економіку від світу. Наслідки санкцій вже сьогодні відчуваються в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства закордонних справ України.

"Вчора найбільша у світі компанія з виробництва турбін для зеленої енергетики заявила, що заморожує свої проекти в Росії, це 2,5 мільярда доларів США для російської економіки. Практично ціла галузь вітрової енергетики в Росії буде заморожена", - зауважив міністр.

Дмитро Кулеба також підкреслив, що українська дипломатія разом з партнерами йде "вглиб" і також відрізає можливості для росіян обходити ці санкції через сусідні країни.

"Україна на дипломатичному санкційному фронті перебуває в наступі, ми ведемо успішні наступальні дії з першого дня війни та захоплюємо все нові й нові території", - зазначив він.

Міністр звернув увагу на відчайдушні спроби Росії вивести великі гроші багатих росіян. Він запевнив, що Україна знає, куди їх намагаються вивести та працювати з відповідними компаніями у протидії обходу санкцій.

Нагадаємо, з початку вторгнення Росії 24 лютого Україна перейшла на воєнний стан.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі