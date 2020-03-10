Украина надеется на углубление сотрудничества со Швейцарией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Аппарата Верховной рады.

Так, в рамках официального визита в Швейцарию председатель ВР Дмитрий Разумков провел встречу с президентом Швейцарской конфедерации Симонеттой Зоммаругой.

В частности, глава парламента поздравил Зоммаругу с избранием и выразил надежду на углубление сотрудничества Украины и Швейцарии в будущем.

"Взаимодействие правительства Швейцарии и парламента Украины является важной составляющей эффективности двусторонних отношений. Мы благодарны за поддержку реформ в Украине и надеемся на дальнейшее усиление взаимодействия наших государств", - отметил Разумков.

В частности, среди направлений, по которым Украина может привлекать швейцарский опыт, он назвал реформу децентрализации и нормы прямой демократии. По словам Разумкова, в Швейцарии успешно работает практика, когда народ является субъектом законодательной инициативы.

"Украина также делает первые шаги. Уже разработаны законопроекты, которыми должны быть расширены формы прямой демократии: закреплены механизмы общенационального и местных референдумов, народного вето, отзыва депутата", - отметил спикер ВР.

Председатель Рады, кроме того, подчеркнул, что реформы, которые внедряются в Украине, направлены на создание благоприятных рамочных условий для инвесторов.

"Мы рады, что Швейцария является одним из крупнейших иностранных стран-инвесторов в Украине, и надеемся, что такая тенденция будет сохраняться и в дальнейшем", - отметил он.

Разумков также поблагодарил президента Швейцарии за техническую и гуманитарную поддержку, которую государство оказывает Украине.

"Мы надеемся, что в будущем такая помощь будет расширена. Это один из ключевых вопросов, ведь Швейцария - единственная страна, которая оказывает помощь как гражданам, живущим на линии соприкосновения, так и тем, кто вынужденно остается за ней", - сказал глава парламента.

Напомним, во время встречи на Давосском форуме с президентом Украины Владимиром Зеленским президент Швейцарии Соммаруга заявила, что хочет посетить Украину в марте для обсуждения новой программы помощи на следующие четыре года.

Как писало РБК-Украина, в январе Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение арбитража Женевы о выплате более 82 млн долларов 12 украинским компаниям за захват активов в Крыму.