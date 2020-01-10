ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Суд Швейцарии обязал РФ выплатить компенсации за активы в Крыму

Новости » Политика     10.01.2020 - 14:56
Суд Швейцарии обязал РФ выплатить компенсации за активы в Крыму
Фото: Федеральный суд Швейцарии (wikipedia.org)

Украинским компаниям должны выплатить более 82 млн долларов

Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение арбитража Женевы о выплате более 82 млн долларов 12 украинским компаниям за захват активов в Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Swiss Info.

Сообщается, что накануне были опубликованы соответствующие решения, в которых Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляции российской стороны. В одной из них Москва утверждала, что суд Женевы не подходит для вынесения решения.

Также российская сторона пыталась оспорить аргументы украинских фирм, которые ссылались на межправительственное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций. Согласно этому документу Москва не должна была конфисковать инвестиции, вложенные инвесторами из Украины.

Издание пишет, что за возмещением убытков в Постоянную палату третейского суда в Гааге обратились 12 компаний, в том числе "Укрнафта".

Напомним, ранее сообщалось, что "Нафтогаз Украины" подает обновленные иски против России в Третейский суд Гааги за захваченные активы в Крыму. Украинская компания оценивает нанесенный ущерб в районе 7 млрд долларов (с процентами).

В Кабмине назвали сумму средств, заложенных на компенсацию за разрушенное жилье на Донбассе
Новости Украины КрымКомпенсацияактивы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь