Украина надеется на привлечение Филлипса к ответственности за терроризм

Украина направила Британии материалы о террористической деятельности Филлипса на Донбассе

Украина рассчитывает на привлечение задержанного в Британии пропагандиста Грэма Филлипса к ответственности за террористическую деятельность на Донбассе. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Великобритании в Twitter.

Украинское посольство отметило, что надеется на объективное расследование в отношении Филлипса за сегодняшние провокации в здании посольства Грузии. Кроме того, дипведомство выразило надежду на то, что британская полиция сможет привлечь его к ответственности за деятельность на оккупированном Донбассе.

"Мы осуждаем жестокую и аморальную акцию российского пропагандиста Грэма Филлипса в здании посольства Грузии в Великобритании. Мы надеемся, что британская полиция проведет расследование этой акции, а также в отношении его террористической деятельности на востоке Украины на основании материалов, которые мы отправили", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Британии задержали пропагандиста Филлипса за провокации в посольстве Грузии. В частности, дипломатическая полиция задержала его после того, как он ворвался в здание посольства и устроил провокации, выкрикивая обвинения о якобы фальсификации Тбилиси истории августовской войны с Россией в 2008 году.