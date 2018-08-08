В Британии задержали пропагандиста Филлипса за провокации в посольстве Грузии

Новости Происшествия 08.08.2018 - 10:51
Фото: Грэм Филлипс (соцсети Грэма Филлипса)
Фото: Грэм Филлипс (соцсети Грэма Филлипса)

Грэм Филлипс ворвался в посольство Грузии с обвинениями в фальсификации истории

В Великобритании задержали пророссийского пропагандиста Грэма Филлипса, который ворвался в здание посольства Грузии и устроил беспорядки. Об этом сообщает грузинский телеканал 1tv со ссылкой на посла Грузии в Британии Тамару Беручашвили.

По словам Беручашвили, Филлипс ворвался в посольство, где проходила выставка художника Гии Бугадзе, посвященная десятой годовщине оккупации Российской Федерацией Абхазии и Южной Осетии. Также Филлипс кричал, что Грузия якобы сфальсифицировала информацию об августовской войне 2008 года.

"Посольство стало жертвой российской агрессии после неожиданного вторжения человека с камерой, который громко и агрессивно кричал о том, что грузинская пропаганда представляет угрозу для британской аудитории", - добавила посол.

На место инцидента была вызвана дипломатическая полиция, которая задержала Филлипса.

 

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Опубліковано რადიო თბილისი / FM 93.5 / Radio Tbilisi Вівторок, 7 серпня 2018 р.

 

Напомним, в 2016 году сообщалось, что пропагандист Грэм Филлипс пытался сорвать обмен украинских пленных на Донбассе. В частности, во время обмена он пытался спровоцировать искалеченного пленного Владимира Жемчугова.

Кроме того, осенью того же года он пытался спровоцировать украинских военных на административной границе со стороны оккупированного Крыма.

 

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Теги:  пропаганда,  Великобритания,  Грузия,  провокации  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС