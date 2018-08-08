Україна сподівається на притягнення Філліпса до відповідальності за тероризм

Україна направила Британії матеріали про терористичну діяльність Філліпса на Донбасі

Україна розраховує на притягнення затриманого в Британії пропагандиста Грема Філліпса до відповідальності за терористичну діяльність на Донбасі. Про це йдеться у повідомленні посольства України у Великобританії в Twitter.

Українське посольство відзначило, що сподівається на об'єктивне розслідування щодо Філліпса за сьогоднішні провокації в будівлі посольства Грузії. Крім того, дипвідомство висловило надію на те, що британська поліція зможе притягти його до відповідальності за діяльність на окупованому Донбасі.

"Ми засуджуємо жорстоку і аморальну акцію російського пропагандиста Грема Філліпса в будівлі посольства Грузії в Великобританії. Ми сподіваємося, що британська поліція проведе розслідування цієї акції, а також щодо його терористичної діяльності на сході України на підставі матеріалів, які ми відправили", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Британії затримали пропагандиста Філліпса за провокації у посольстві Грузії. Зокрема, дипломатична поліція затримала його після того, як він увірвався в будівлю посольства і влаштував провокації, викрикуючи звинувачення про нібито фальсифікацію Тбілісі історії серпневої війни з Росією в 2008 році.