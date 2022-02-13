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Украина надеется получить от Германии поддержку вступления в ЕС и пакет помощи на 1 млрд евро, - посол

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Воскресенье 13 февраля 2022 03:28
Украина надеется получить от Германии поддержку вступления в ЕС и пакет помощи на 1 млрд евро, - посол Фото: чрезвычайный и полномочный посол Украины в Германии Андрей Мельник (mfa.gov.ua)
Автор: Анна Полисученко

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц хотя пока и исключает поставки оружия в Украину, но пакет помощи на миллиард євро для стабилизации экономики Украины может стать хорошим началом поддержки Киева Берлином. Мельник надеется, что предстоящий визит канцлера Олафа Шольца в Киев даст новый старт двусторонним отношениям и гарантии инвестиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на N-TV.

"Украина хочет быть равноправным партнером, а не просителем. Украина хочет говорить с Германией откровенно, глядя в глаза друг-другу, чтобы немцы постоянно не проявляли столько трепета к России из-за собственного страха. Немецким политикам пора снять российские очки, когда дело касается Украины", - заявил Мельник.

Шольц планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в понедельник. Во вторник он отправится в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Украина хочет, чтобы Шольц объявил в Киеве о пакете помощи на миллиард евро для поддержки стабильности украинской экономики, сказал посол.

Федеральное правительство должно взять на себя политические гарантии немецких инвестиций в Украине. Кроме того, Берлин должен запустить программу снижения процентных ставок для украинских компаний, чтобы стимулировать экономику. Мельник также подтвердил потребность Украины в поставках немецкого оружия и призвал поддержать стремление Украины вступить в ЕС.

Ранее мы писали, что США рассчитывают, что Шольц будет соблюдать соглашение по "Северному потоку-2".

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