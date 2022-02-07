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США рассчитывают, что Шольц будет соблюдать соглашение по "Северному потоку-2"

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Вашингтон, Понедельник 07 февраля 2022 20:48
США рассчитывают, что Шольц будет соблюдать соглашение по "Северному потоку-2" Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Rainer Keuenhof-Pool/Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США рассматривают соглашение с Германией по российскому газопроводу "Северный поток-2" как рабочий документ. В Белом доме рассчитывают, что немецкий канцлер Олаф Шольц будет его соблюдать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Мы по-прежнему рассматриваем это соглашение (по "Северному потоку-2" - ред.) как рабочее", - сказал представитель Белого дома.

По его словам, США рассчитывают, что правительство Шольца будет соблюдать соглашение по российскому газопроводу, даже несмотря на то, что его заключила его предшественница на посту канцлера Германии Ангела Меркель.

"Шольц входил в состав этого кабинета министров в качестве вице-канцлера. И мы продолжаем обсуждать с правительством Германии реализацию положений, в том числе в этом совместном соглашении", - добавил он.

Напомним, США и Германия подписали соглашение по "Северному потоку-2" в июле прошлого года несмотря на критику со стороны Украины, Польши и стран Балтии. Подробнее о документе - в материале РБК-Украина.

Отметим, США исключают запуск "Северного потока-2" в ближайшие несколько месяцев.

Как сообщало РБК-Украина, в ноябре 2021 года Германия приостановила сертификацию газопровода.

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Соединенные Штаты Америки Северный поток-2 Олаф Шольц
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