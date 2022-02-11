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Украина надеется на новую встречу в нормандском формате, - Ермак

Автор: Артур Родивилов

Украина надеется на новые переговоры в нормандском формате. Киев настроен на результат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Я надеюсь, что мы скоро встретимся еще раз и будем продолжать эти переговоры. Все настроены на то, чтобы добиться результата", - заявил Ермак.

Напомним, Ермак по итогам встречи советников "нормандской четверки" заявил, что не удалось согласовать общий документ. Он добавил, что стороны подтвердили готовность продолжить переговоры.

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