Украина надеется на новую встречу в нормандском формате, - Ермак

Украина надеется на новые переговоры в нормандском формате. Киев настроен на результат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы Офиса президента Андрея Ермака.
"Я надеюсь, что мы скоро встретимся еще раз и будем продолжать эти переговоры. Все настроены на то, чтобы добиться результата", - заявил Ермак.
Напомним, Ермак по итогам встречи советников "нормандской четверки" заявил, что не удалось согласовать общий документ. Он добавил, что стороны подтвердили готовность продолжить переговоры.