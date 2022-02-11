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Україна сподівається на нову зустріч у нормандському форматі, - Єрмак

Автор: Артур Родивилов

Україна сподівається на нові переговори в нормандському форматі. Київ налаштований на результат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг голови офісу президента Андрія Єрмака.

"Я сподіваюся, що ми скоро зустрінемося ще раз і будемо продовжувати ці переговори. Всі налаштовані на те, щоб домогтися результату", - заявив Єрмак.

Нагадаємо, Єрмак за підсумками зустрічі радників "нормандської четвірки" заявив, що не вдалося узгодити загальний документ. Він додав, що сторони підтвердили готовність продовжити переговори.

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Нормандський формат