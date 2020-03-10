ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна сподівається на гуманітарну допомогу Швейцарії, - Разумков

Новини » Політика     10.03.2020 - 12:13
Україна сподівається на гуманітарну допомогу Швейцарії, - Разумков
Фото: Дмитро Разумков (rada.gov.ua)

Спікер ВР підкреслив, що Україна цінує допомогу швейцарців мешканцям ОРДЛО

Україна сподівається на продовження гуманітарної та технічної допомоги Швейцарії. Про це заявив спікер Верховної ради Дмитро Разумков, передає прес-служба Апарату ВР.

Так, у рамках офіційного візиту до Швейцарії Разумков ознайомився з проектами допомоги Україні. Зокрема, представники Державного секретаріату розвитку та співробітництва (DEZA) презентували проекти швейцарської гуманітарної допомоги для східної України у сфері водопостачання та охорони здоров’я.

Спікер Ради висловив вдячність Швейцарії за надану допомогу та підтримку.

"Сьогодні людям, що мешкають на тимчасово окупованих територіях або на територіях у безпосередній близькості до лінії розмежування, важлива будь-яка допомога. З початком війни з’явилася проблема із медичними закладами, адже багато з них було знищено або пошкоджено. Окрім того, ми бачимо зростання кількості хвороб, і дуже важливо виявляти ці проблеми на початкових стадіях, щоб можна було врятувати людей", - сказав він.

Очільник парламенту зазначив, що не менш серйозним залишається і питання щодо водопостачання.

"Ми високо цінуємо багаторічну гуманітарну та технічну допомогу Швейцарії і сподіваємось на її продовження", - додав глава Ради.

Нагадаємо, у рамках офіційного візиту до Швейцарії Разумков провів зустріч з президентом Швейцарії Сімонеттою Зоммаругою. Глава Ради зокрема розповів про перспективи розгляду пакету законопроектів про народовладдя.

Як писало РБК-Україна, Україна сподівається на поглиблення співпраці зі Швейцарією.

Разумков розповів про перспективи розгляду законів про народовладдя Україна сподівається на поглиблення співпраці зі Швейцарією
Новини України ШвейцарияГуманітарна допомогаВерховна РадаДмитро Разумков
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся