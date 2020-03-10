Україна сподівається на гуманітарну допомогу Швейцарії, - Разумков

Фото: Дмитро Разумков (rada.gov.ua)

Спікер ВР підкреслив, що Україна цінує допомогу швейцарців мешканцям ОРДЛО

Україна сподівається на продовження гуманітарної та технічної допомоги Швейцарії. Про це заявив спікер Верховної ради Дмитро Разумков, передає прес-служба Апарату ВР.

Так, у рамках офіційного візиту до Швейцарії Разумков ознайомився з проектами допомоги Україні. Зокрема, представники Державного секретаріату розвитку та співробітництва (DEZA) презентували проекти швейцарської гуманітарної допомоги для східної України у сфері водопостачання та охорони здоров’я.

Спікер Ради висловив вдячність Швейцарії за надану допомогу та підтримку.

"Сьогодні людям, що мешкають на тимчасово окупованих територіях або на територіях у безпосередній близькості до лінії розмежування, важлива будь-яка допомога. З початком війни з’явилася проблема із медичними закладами, адже багато з них було знищено або пошкоджено. Окрім того, ми бачимо зростання кількості хвороб, і дуже важливо виявляти ці проблеми на початкових стадіях, щоб можна було врятувати людей", - сказав він.

Очільник парламенту зазначив, що не менш серйозним залишається і питання щодо водопостачання.

"Ми високо цінуємо багаторічну гуманітарну та технічну допомогу Швейцарії і сподіваємось на її продовження", - додав глава Ради.

Нагадаємо, у рамках офіційного візиту до Швейцарії Разумков провів зустріч з президентом Швейцарії Сімонеттою Зоммаругою. Глава Ради зокрема розповів про перспективи розгляду пакету законопроектів про народовладдя.

Як писало РБК-Україна, Україна сподівається на поглиблення співпраці зі Швейцарією.